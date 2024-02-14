محمد بن راشد يعرب عن اعتزاز الإمارات بالعلاقات مع قيرغيزستان

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فخامة صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بفخامة رئيس قيرغيزستان والوفد المرافق له، معرباً سموه عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقات الصداقة التي تجمعها مع جمهورية قيرغيزستان، والحرص المشترك على تطويرها، بما يدعم طموحات البلدين والشعبين الصديقين، ويسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات وتنمية مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان في جميع المجالات.

كما تطرق اللقاء إلى عددٍ من المحاور والموضوعات التي تتضمنها الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات، وأهمية ما تطرحه من حلول مبتكرة بشأن استشراف مستقبل الحكومات، والإسهام في تعزيز كفاءتها ومرونتها وفلسفتها الاستباقية للتعامل مع الاستحقاقات التنموية والاقتصادية، ومواكبة المستجدات والمتغيرات الدولية، والاستثمار الأمثل للفرص من أجل بناء مستقبل أفضل لبلدانها ومجتمعاتها.

من جهته، أشاد فخامة صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في المجالات والقطاعات كافة، معرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها مع الإمارات في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة.

وأثنى فخامته على مستوى تنظيم القمة العالمية للحكومات، ودورها المهم في صياغة رؤى جديدة لتعزيز التعاون الدولي من أجل الوصول إلى طرق فاعلة لتطوير العمل الحكومي وصنع مستقبل أفضل للبشرية. حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعبداللطيف جمعة باييف، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الدولة.