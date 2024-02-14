محمد بن راشد يحضر تكريم الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات في دورتها التاسعة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2024، المنعقدة في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وشركات عالمية كبرى ورواد أعمال، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الاحتفاء بأفضل النماذج والحلول المبتكرة عالمياً في تطوير الخدمات الحكومية، ومشاركة تجارب الحكومات المتميزة، وتبادل المعرفة والخبرات والقصص الناجحة لتعميمها والاستفادة منها، يعكس رؤى الإمارات في تنظيم القمة العالمية للحكومات، لتكون منصة لصناعة المستقبل، والشراكات الدولية الهادفة لخير الناس وإحداث أثر إيجابي في حياة المجتمعات.

وقال سموه: «دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى رسالة واضحة، محورها النهوض بالإنسان وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتركز على تعزيز الابتكار في مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تحملها الموجة الجديدة من التكنولوجيا، جائزة تكنولوجيا الحكومات تعكس نهجنا وتوجهاتنا بتحفيز الطاقات ودعم الجهود لتأسيس جيل مستقبلي من الخدمات الحكومية التي تسهل حياة الناس».

حضر التكريم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وضيوف الدولة المشاركين في أعمال القمة العالمية للحكومات.

4 فائزين

وشملت قائمة الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات،«iRASTE» من وزارة النقل البري والطرق السريعة في الهند، وفاز في فئة الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.. وفي فئة التحول الرقمي الشامل، فازت «بطاقة العائلة الرقمية» من وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران في كازاخستان.. وفي فئة الخدمات التعليمية، فاز مشروع مخرجات التعليم من وزارة التعليم في جمهورية غانا.. وفي فئة خدمات الرعاية الصحية، فاز مشروع منصة الخدمات الصحية من وزارة الصحة الإندونيسية.

iRASTE

ويهدف مشروع «iRASTE»، من وزارة النقل البري والطرق السريعة في الهند، والفائز في فئة الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى إعادة تصور السلامة على الطرق باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ.

ويطبق المشروع الحلول الذكية للسلامة على الطرق من خلال التكنولوجيا والهندسة، من خلال منهج الأنظمة الآمنة على سلامة المركبات وتحليل التنقل وسلامة البنية التحتية. وتمتلك الهند واحدة من أكبر شبكات الطرق في العالم، وتهدف حكومة الهند إلى خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق الهندية بنسبة 50% بحلول عام 2030، ومع تعزيز السلامة على الطرق، ستلعب التكنولوجيا دوراً تحوّلياً في تمكين الطرق والسائقين الأكثر ذكاء وأماناً.

بطاقة العائلة الرقمية

أما مشروع «بطاقة العائلة الرقمية» من وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران في كازاخستان، الفائز في فئة التحول الرقمي الشامل، فأسهم في إحداث ثورة في منظومة الرعاية الاجتماعية في كازاخستان، إذ يستخدم مركز تمويل التنمية، الذي تم إطلاقه عام 2022، التكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتقييم جودة حياة الأسر، واستخلاص البيانات من 87 قاعدة بيانات حكومية لتحديد الفئات السكانية الأقل حظاً وتقديم الدعم المستهدف.

مخرجات التعليم في غانا

أما مشروع مخرجات التعليم من وزارة التعليم في جمهورية غانا، الفائز في فئة الخدمات التعليمية، فهو مشروع هادف إلى تحسين جودة التعليم في المدارس الأساسية ذات الأداء المنخفض، وتعزيز المساواة والمساءلة في قطاع التعليم. وسيستهدف المشروع ما يقرب من 70 ألف طفل خارج المدرسة في المناطق التي تعاني من أعلى معدلات التغيب والتسرب، وفي المناطق المحرومة تاريخياً من بنية تحتية تعليمية قوية، وفي منطقتي أكرا الكبرى وكوماسي متروبوليتان.

الخدمات الصحية الإندونيسية

ويمثل مشروع منصة الخدمات الصحية الإندونيسية «SatuSehat» من وزارة الصحة الإندونيسية، الفائز في فئة خدمات الرعاية الصحية، حلاً مبتكراً في تقديم خدمات الرعاية الصحية في إندونيسيا، ومواجهة تحدي تجزئة البيانات الصحية في مختلف التطبيقات، وعدم توحيد البيانات الوصفية في أنظمة المعلومات الخاصة بالمرافق الصحية.