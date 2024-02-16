الامارات | أمطار خفيفة ورياح نشطة.. تغيّر جديد في الأحوال الجوية صباح "الأحد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد مرتفع جوي سطحي من الشرق وامتداد منخفض جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم يكون صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً يصبح غائماً أقصى الشمال، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح الأحد، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحوّل تدريجياً إلى شمالية غربية نشطة السرعة على البحر آخر الليل حتى صباح الأحد، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب تدريجياً آخر الليل حتى صباح الأحد في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. وأشار المركز إلى أن طقس الأحد سيكون صحواً إلى غائماً جزئياً وغائم أحياناً شمالاً، منوهاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتصبح قوية أحياناً خاصةً على البحر، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط يصبح مضطرب الموج بعد الظهر في بحر عمان. وأوضح أن طقس الإثنين المقبل سيبقى صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، كما تظل الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وقوية أحياناً خاصة على البحر، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.