حمدان بن زايد يستقبل سلطان النيادي وفريق مهمة "طموح زايد 2" بمركز محمد بن راشد للفضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل، وفداً من مركز محمد بن راشد للفضاء، وفريق مهمة «طموح زايد 2» بحضور الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان ورائد الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وحضر اللقاء أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ورائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، وسالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء وعدنان الريس، مساعد المدير العام لعمليات واستكشاف الفضاء في المركز وعدد من المسؤولين بمركز محمد بن راشد للفضاء.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على مشاريع دولة الإمارات المستقبلية في قطاع الفضاء، وخطط المركز خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب خطط برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يستهدف تطوير فريق وطني من رواد الفضاء للمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة وغيرها من البرامج.

وتعرف سموه إلى تفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، التي خاضها رائد الفضاء معالي الدكتور سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية، والتي رفعت اسم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً، والتطور الكبير في برامج علوم الفضاء والفلك التي يجسدها الاهتمام الواسع في الدولة بالتعليم والتعاون الدولي والبحث العلمي، ما يسهم في تحقيق المزيد من الانجازات العلمية في المجالات كافة.

كما اطلع سموه على أحدث البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها تمهيداً للقيام بمهام فضائية جديدة في المستقبل، ونبذة عامة عن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، ومهامه المستقبلية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سطرت إنجازات تاريخية في مجال استكشاف الفضاء، ورسخت اسمها إقليمياً ودولياً وعززت من مكانتها ودورها العالمي في الإسهام في دعم مسيرة البشرية العلمية والحضارية بسواعد الكوادر الوطنية من أبناء الإمارات من الرواد والمهندسين والمتخصصين في قطاع علوم الفضاء.

وأثنى سموه على جهود فريق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء مثمناً الأداء المتميز الذي أبداه أعضاء فريق المركز في الواجبات والمهام كافة التي قام بتنفيذها، وما اتصفت به من دقة ومهارة الأمر الذي يؤكد قدرة أبناء دولة الإمارات على القيام بدورهم على الوجه الأكمل، لمنح وطنهم المكانة الرفيعة المستحقة على الساحة العالمية.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن أمنياته للفريق بكل التوفيق والنجاح في جهوده ومهامه المقبلة، مشيداً بروح الفريق والعمل الجماعي اللذين كانا سبباً مباشراً في إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب إلى محطة الفضاء الدولية.

وهنأ سموه فريق عمل مهمة «طموح زايد 2» على نجاح المهمة التي تعد نموذجاً مشرفاً وملهماً لشباب الوطن والشباب العربي، مشيراً إلى أن المهمة إنجاز ملهم للأجيال القادمة، وقفزة نوعية في مسيرة الإمارات في استكشاف الفضاء التي بدأت برؤية طموحة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتصبح اليوم واقعاً بهمة وعزيمة أبناء الوطن ووفق خطط وبرامج علمية متقدمة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الإنجازات النوعية للدولة في مجال البحث والتطوير والتصنيع في تكنولوجيا صناعة الفضاء.

وقدم وفد مركز محمد بن راشد للفضاء لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام اللقاء هدية عبارة عن صورة لمنطقة ليوا، التقطها معالي الدكتور سلطان النيادي خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية، فيما قدم هزاع المنصوري صورة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رفقة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي حملها معه إلى محطة الفضاء الدولية، خلال مهمته في عام 2019.