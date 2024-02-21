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محمد بن راشد يشهد احتفالية بنك الإمارات دبي الوطني بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسه

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ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم احتفالية بنك الإمارات دبي الوطني بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسه.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت اليوم احتفالية بنك الإمارات دبي الوطني بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسه.. رافق البنك مسيرة دبي.. ممولاً تنموياً.. ومحركاً اقتصادياً.. ورافداً استثمارياً.. ليكون في العام السابق أكثر بنك ربحية في المنطقة كلها بأرباح تجاوزت 21 مليار درهم.. وبأكثر من 20 مليون متعامل.. يخدمهم أكثر من 30 ألف موظف في 850 فرعاً حول العالم». 
وأضاف سموه: «تقديرنا لفريق العمل المتميز.. وشكرنا لكل من ساهم في مسيرة دبي.. وفخرنا دائم ومستمر بمؤسساتنا الاقتصادية الوطنية الكبرى».

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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