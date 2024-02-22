الامارات | ارتفاع في «الحرارة» السبت.. وفرص لسقوط أمطار الأحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 فبراير 2024

أشرف جمال – أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف، يصبح غائماً جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، مشيراً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً على البحر، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيفاً في بحر عمان. وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيبقى رطباً على بعض المناطق الداخلية صباحاً، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، ليصبح صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى خفيف في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأفاد بأن طقس بعد غد السبت سيشهد تكوّن ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً، ثم يكون غائماً ليلاً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، لافتاً إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الأحد المقبل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول آخر الليل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، خاصة على البحر، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط، وقد يضطرب آخر الليل غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج إلى متوسط في بحر عمان.