الامارات | «الأرصاد»: انخفاض في الحرارة اليوم.. وأمطار حتى الأربعاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر، اعتباراً من اليوم، بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا، يصاحبه تيار هوائي من الغرب، مع تدفق السحب من الغرب على فترات.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم وغدٍ غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، خصوصاً الشمالية والشرقية والساحلية، مع انخفاض في درجات الحرارة غداً، خصوصاً غرباً، منوهاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية، تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط، يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، يصبح غائماً أحياناً، خصوصاً غرباً، مع احتمال سقوط أمطار صباح الأربعاء، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، منوهاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الأربعاء المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب في الخليج العربي، وخفيف الموج إلى متوسط في بحر عمان.

وتتأثر الدولة خلال شهر فبراير الجاري بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال، وتتكاثر السحب الممطرة أحياناً، كما أن الرياح السائدة خلال هذا الشهر تكون جنوبية شرقية صباحاً، تتحوّل إلى غربية وشمالية غربية نهاراً، بينما تتأثر الدولة أحياناً برياح شمالية غربية نشطة تسمى «رياح الشمال».