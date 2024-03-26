الامارات | "طرق دبي" تنجز المرحلة الأولى من الجيل الجديد لخدمات التكامل تحقيقاً لرؤية سياسة (خدمات 360)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إنجاز المرحلة الأولى من الجيل الجديد لخدمات التكامل تحقيقاً لرؤية سياسة (خدمات 360)، التي تهدف إلى تطوير خدمات الهيئة لتصبح خدمات استباقية، سلسة ومتكاملة بدون حضور شخصي وبأسلوب مؤتمت.

وعملت الهيئة على تطوير قنواتها من خلال تعزيز التبني الرقمي، بحيث تصبح الخدمات ذاتية والعديد منها تُقَدّمُ عبر القنوات المشتركة مثل تطبيق دبي الآن.

وتُطَبّق (سياسة خدمات 360) في الهيئة من خلال تحليل وقياس مستوى نضج الخدمات والتخطيط لتطبيقها على مدار 3 سنوات (2023-2025)، بما يتواءم مع خطة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي.

وطبقت الهيئة المرحلة الأولى من سياسة (خدمات 360) بنسبة 100% حيث أُجريَ التحسين على الخدمات من خلال تطويرها وجعلها خدمات مؤتمتة، ومرنة، واستباقية، وتوزعت هذه التحسينات ضمن 6 خدمات رئيسة وهي الخدمات المرورية، النقل البحري، خدمات أعمال البنية التحتية، خدمة الحافلات، ومخطط الرحلات.

وعملت الهيئة على تطبيق المرحلة الأولى، التي شملت 20%من خدماتها، ومن المخطط خلال المرحلة الثانية للعام 2024 شمول 40% من خدمات الهيئة و40% خلال المرحلة الثالثة في العام 2025.

واستفادت قنوات تقديم الخدمة في الهيئة من تطبيق سياسة (خدمات 360) من جانب تحسين رحلة المتعامل للحصول على الخدمة وارتفع عدد القنوات الرقمية للحصول على الخدمة بمعدل 3 قنوات وذلك من خلال إتاحتها عبر المنصات المختلفة للهيئة وهي: الموقع الإلكتروني، تطبيقات الهيئة، وتطبيق (دبي الآن)، الذي يعتبر أحد أبرز القنوات المشتركة للحصول على الخدمات، وأتاحت الهيئة كذلك إمكانية الدفع من خلال القنوات الرقمية لـ 46 خدمة فرعية من خلال بوابة (سداد دبي).

كما تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة للحصول على الخدمة بمقدار خطوتين اثنتين بهدف تحقيق السلاسة في تقديم الخدمات من منظور المتعامل، إلى جانب إلغاء إلزامية الحضور الشخصي للحصول على الخدمة من خلال القنوات التقليدية بنسبة تزيد عن 90% من خدمات الهيئة بحيث يمكن الحصول عليها من خلال استخدام القنوات الذكية فقط.

وساهم تحقيق التكامل بين الأنظمة والخدمات مع شركاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص والمتمثلين بـ 15 جهة حكومية ضمن حكومة دبي، و8 جهات اتحادية و53 جهة خاصة، بتقليص عدد المتطلبات من المتعاملين للحصول على الخدمات من خلال الاستفادة من بياناتهم ومعلوماتهم.