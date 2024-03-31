اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع طبي وقفي بقيمة 150 مليون درهم

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد  سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، توقيع مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" اتفاقية مع رجل الأعمال عبدالرحيم محمد بالغزوز الزرعوني تتضمن مساهمة لإنشاء مجمع طبي وقفي بقيمة 150 مليون درهم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "وقعت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" اتفاقية مع رجل الأعمال عبدالرحيم محمد بالغزوز الزرعوني تتضمن مساهمة لإنشاء مجمع طبي وقفي بقيمة 150 مليون درهم".

وأضاف سموه: "نشكر عبدالرحيم الزرعوني على هذه المبادرة ونشكر دعم مجتمع الأعمال للمشاريع الخيرية".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا