شرطة دبي تتيح خدمة طلب الحصول على شهادة بضرر المركبات بسبب الأحوال الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت شرطة دبي، أنه يمكن للمتعاملين تقديم طلب للحصول على شهادة تفيد بالضرر الذي تعرضت له مركبتك في إمارة دبي، بسبب الأحوال الجوية الممطرة، من خلال استخدام موقع شرطة دبي الإلكتروني أو التطبيق الذكي.
ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت شرطة دبي، أنه يمكن للمتعاملين تقديم طلب للحصول على شهادة تفيد بالضرر الذي تعرضت له مركبتك في إمارة دبي، بسبب الأحوال الجوية الممطرة، من خلال استخدام موقع شرطة دبي الإلكتروني أو التطبيق الذكي.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام