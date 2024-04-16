بلدية عجمان.. جاهزية عالية في ظل الحالة الجوية السائدة

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل فرق الطوارئ والفرق المساندة وفريق غيث التابع لدائرة البلدية والتخطيط -عجمان، العمل الدؤوب للتعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في جميع مناطق إمارة عجمان، في ظل الحالة الجوية التي تشهدها الدولة ومن المتوقع استمرارها حتى يوم غد الأربعاء.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، خلال تفقده لسير العمل الميداني يرافقه الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، والمهندس عبدالله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة، وعدد من المسؤولين ورؤساء الفرق الميدانية، أن الدائرة تسعى للحفاظ على سلامة سكان الإمارة وزوارها، وتأمين الوصول الأسهل والآمن للوجهات المنشودة خلال وقت قياسي، مشيدا بجهود 15 فريقا ميدانيا يعملون بلا توقف منذ الساعات الأولى للحالة الجوية، لحل البلاغات بشكل فوري، والوصول للمواقع المحددة.

وقال إن الدائرة تتبنى منظومة استباقية متكاملة للاستعداد للتقلبات الجوية المحتملة مستهدفة رفع كفاءة وسرعة استجابة كافة فرق الطوارئ الميدانية لتعزيز جاهزيتها الكاملة، مشيرا إلى إعداد خطة سنوية للتعامل مع الموسم المطري والحالات الطارئة تشمل تشكيل الفرق الميدانية، وتوفير المضخات، وتجهيز أحدث التقنيات الحديثة، والمتابعة الآنية للمركز الوطني للأرصاد، والتأكد من التصريف المطري في كافة المناطق، والاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع الحالات الطارئة والبلاغات عند حدوثها بكفاءة وعلى مدار 24 ساعة.

وقدم المهندس عبدالله مصطفى شرحا مفصلا عن الجهوزية الاستباقية للدائرة التي تضمنت توفير 28 محطة ضخ، و65 مضخة موزعة في الإمارة، مشيدا بجهود 16 مهندسا ومختصا و173 يتواجدون في الميدان للمتابعة المباشرة.

ودعت الدائرة، سكان الإمارة وزوارها للإبلاغ الفوري عن الحالات الطارئة، والتواصل عبر القنوات المتعددة، والرقم الساخن 80070، متمنية السلامة التامة للجميع.