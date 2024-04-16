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نظرا للأحوال الجوية.. "الشؤون الإسلامية" تعمم بالنداء بعد كل أذان: صلوا في بيوتكم

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ابوظبي - سيف اليزيد - نظرًا للظروف الجوية الحالية.. الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تعمم على جميع المؤذنين بالنداء بعد كل أذان: صلوا في بيوتكم وذلك في المناطق المتأثرة بالأحوال الجوية في يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أبريل 2024.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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