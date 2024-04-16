نظرا للأحوال الجوية.. "الشؤون الإسلامية" تعمم بالنداء بعد كل أذان: صلوا في بيوتكم

ابوظبي - سيف اليزيد - نظرًا للظروف الجوية الحالية.. الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تعمم على جميع المؤذنين بالنداء بعد كل أذان: صلوا في بيوتكم وذلك في المناطق المتأثرة بالأحوال الجوية في يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أبريل 2024.
ابوظبي - سيف اليزيد - نظرًا للظروف الجوية الحالية.. الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تعمم على جميع المؤذنين بالنداء بعد كل أذان: صلوا في بيوتكم وذلك في المناطق المتأثرة بالأحوال الجوية في يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أبريل 2024.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية