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قرقاش: جهود إماراتية مكثفة لتعزيز التعاون العربي لضمان الاستقرار والازدهار الإقليمي

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن اتصالات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأشقائه القادة العرب تتركز حول ضرورة تغليب الحكمة وتبني الدبلوماسية لوقف التصعيد الذي تشهده المنطقة.

وقال معاليه عبر حسابه على منصة "إكس": "اتصالات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بأشقائه القادة العرب تتركز حول ضرورة تغليب الحكمة وتبني الدبلوماسية لوقف التصعيد الذي تشهده المنطقة.

وأضاف معاليه: "جهود إماراتية مكثفة لتعزيز التعاون العربي لضمان الاستقرار والازدهار الاقليمي بما يعود بالخير على شعوبنا ويجنبها شبح المواجهات والصراعات".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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