بدور القاسمي: «اليوم العالمي للكتاب» مناسبة لترسيخ التقارب بين الثقافات والحضارات

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، إن «اليوم العالمي للكتاب» ليس احتفاءً بالآداب والعلوم والمعارف فحسب، وإنما هو دعوة للعمل لأنه يذكّرنا بأثر الكتب ودورها في ترسيخ التقارب بين الثقافات والحضارات وتجاوز الحدود الجغرافية، ويعزز في الوقت نفسه قيم التعاطف والتسامح بين الأمم والشعوب.

وأضافت في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للكتاب: «أشعر اليوم بالفخر والاعتزاز بالرؤية الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تجاه وضع الكتب والقراءة والثقافة ركائز أساسية لاستراتيجيتنا التنموية، فقد ألهم سموه الكثيرين وظلت مساهمته كبيرة في تحقيق التقدم والريادة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأردفت: «في هذا اليوم نؤكد أن الكتب تفتح الأبواب أمام الفضول والتجربة والأفكار الجديدة وهي عوامل تعد شرطاً أساسياً لتقدم المجتمعات، إلى جانب أن هذا التعطش للمعرفة سيبقى مساهماً مركزياً في دفع عجلة التطوّر وهو ما يجعل «اليوم العالمي للكتاب» مناسبة مثالية للاحتفاء بالدور المحوري الذي تلعبه الكتب في حياتنا، خاصة في ظل هذه المرحلة المتسارعة التغيّرات التي يشهدها العالم».