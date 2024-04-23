شرطة عجمان تنفذ خطة شاملة للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - تنفذ القيادة العامة لشرطة عجمان خطة شاملة للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة خلال منخفض "الهدير" ، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وسارعت شرطة عجمان منذ بداية تأثيرات المنخفض إلى التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتأمين الطرق وسحب المياه المتراكمة، وتنظيم حركة السير لتجنب الازدحام والحوادث، وقد أظهرت الفرق الميدانية كفاءة عالية في التعامل مع الحالات الطارئة، مما أدى إلى تقليل الأضرار والحفاظ على الأرواح.

وقال النقيب راشد بن حمدان النعيمي رئيس فريق الأزمات والكوارث بمركز شرطة النعيمية الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان إن فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والدوريات الشرطية تواصل مهامها في تأمين الطرق وأماكن تجمعات المياه والأودية وتنظيم حركة السير وسحب المياه المتراكمة، وصولاً إلى الاستعادة الكاملة للحياة الطبيعية في جميع المرافق المدنية".

وأكد أن القيادة العامة لشرطة عجمان ومن خلال مسؤوليتها المجتمعية، لم تكتفِ بالجهود الأمنية والتنظيمية فحسب، بل قامت أيضاً بتلبية الطلبات العاجلة للسكان في المناطق المتأثرة، ولقيت هذه المبادرة استحساناً كبيراً من قبل المجتمع، مما عزز الروابط بين الشرطة والمواطنين.

وأشاد النعيمي بالتعاون الوثيق بين مختلف الجهات والمؤسسات ووعي الجمهور ودوره الإيجابي، مؤكداً أن العمل الجماعي هو السبيل لتجاوز الأزمات والحفاظ على النظام والأمان.