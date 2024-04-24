الامارات | ارتفاع قيمة مخزونات الإغاثة في «دبي الإنسانية» إلى 195 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي (دبي الإنسانية)، جوسيبي سابا، أن المدينة تستضيف حالياً ما تراوح قيمته بين 190 و195 مليون دولار من مخزونات الإغاثة الإنسانية، بنمو بلغ 333% مقارنة بما يقدر بـ45 مليون دولار حداً أقصى من المساعدات قبيل سبع سنوات.

وقال سابا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش الاجتماع العالمي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي للكشف، إن «تلك الأرقام تعكس الوجود المتزايد للمجتمع الإنساني في دبي، وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ».

وأضاف أنه «يتم تشغيل ما يزيد على 1200 شحنة سنوياً، لإرسال مساعدات إنسانية تراوح قيمتها بين 140 و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لتوزيعها في 135 دولة في المتوسط سنوياً». وأكد أن «دبي الإنسانية» قامت بكثير من المبادرات عبر عقدين من الزمان، ولديها المزيد لتقدمه في مجال العمل الإنساني، إضافة إلى العمل على مبادرات مستدامة والتقليل من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن حملات التوعية، من أجل تشجيع الصغار قبل الكبار على الانضمام إلى المبادرات الإنسانية في البلدان المحتاجة.

وأشار إلى حاجة المجتمع الدولي إلى الاستعداد ومواجهة الطوارئ والأزمات، وأن يصبح كل فرد بالمجتمع عضواً فاعلاً في مسيرة العمل الإنساني عبر حلول مبتكرة ومناسبة توفر الغذاء. وقال إنه «يمكن القيام بذلك إذا كنا قادرين على العمل معاً، لكن الأرقام التي لدينا اليوم في عالمنا مثيرة للإعجاب للغاية، وليس من قبيل المصادفة.. أننا أصبحنا أكبر مؤسسة إنسانية في العالم».