مختبرات دبي توفر 4 فحوص جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

أطلق مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي حزمة كبيرة من الفحوص المخبرية النوعية والمتفردة للأجهزة الكهربائية، والتي تنفذ للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مدعمة بتقنيات متطورة وأجهزة حديثة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن دقّة وجودة الفحوص المخبرية.

وتضمنت الفحوص، فحص سلامة أجهزة العناية بالبشرة، فحص كفاءة الطاقة للسخانات الكهربائية، فحص سلامة الأجهزة الكهربائية التي تعرض الجلد للإشعاع البصري، وفحص المناعة والانبعاثات الترددية على الأجهزة الكهربائية.

كما أطلق مختبر دبي المركزي حزمة جديدة من الفحوص المخبرية، للتأكد من مطابقة أنواع أغطية الأرضيات بمساجد الإمارة من السجاد كافة، وفرش الفينيل لمعايير السلامة والجودة، وذلك بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وباستخدام أحدث الأجهزة والمعدات، كما طور المختبر آلية فحص جديدة ومبتكرة، للتأكد من سلامة منتجات اللحوم المصنعة، بمقدار يفوق طريقة الفحص التقليدية بنحو 100 مرة، حيث تعمل على الكشف السريع عن العديد من أنواع البكتيريا، والخمائر والفطريات ذات العلاقة بمؤشرات الجَودة والملوثات الميكروبية في المنتجات الغذائية، وبشكل يضمن حماية المستهلكين، وزيادة الثقة في المنتجات المتداولة كافة، ما يحقق الحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية.

وتعد الآلية الجديدة ضمن الجهود المستمرة لمختبر دبي المركزي في تطوير منظومة الفحوص المخبرية، وتقديم خدمات متكاملة وشاملة عالية الجودة والكفاءة، تراعي أفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً؛ وذلك لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، واستدامة منظومة الغذاء، بما يعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

التحليل الميكروبيولوجي

يمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمات مختبرات التحليل الميكروبيولوجي التي يقدمها مختبر دبي المركزي، وتشمل، فحص جودة وسلامة المُنتجات الغذائية، والمكملات الغذائية والمواد الملامسة للأغذية، وتقدير فترة صلاحية المنتجات الغذائية، كما يمكن الاستفادة من فحوص العينات البيئية، كعينات مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة، للتأكد من خلوها من البكتيريا المسببة للأمراض، والمياه الجوفية، ومياه الري، والبحر والبحيرات والقنوات المائية والشواطئ، ومياه أحواض السباحة، والفنادق وعيادات الأسنان، وعيّنات الرواسب والتربة، وعينات المحميات الطبيعية، والنفايات الخطرة والأسمدة.

كما يمكن للمتعامل الحصول على تقرير نتائج فحوص السلامة المخبرية الميكروبيولوجية، لمختلف عينات المواد الاستهلاكية والسلع، سواءً لمستحضرات التجميل، أو المنظفات، أو ألعاب الأطفال، أو المنسوجات، وغيرها، يتضمن مختبر دبي الذكي المتنقل، أكثر من 20 جهازاً وتقنية، تُمكنه من إجراء الفحوص الميكروبيولوجية والكيميائية، وحصل المختبر على الاعتماد من مركز الإمارات العالمي لمتطلبات المواصفة القياسية العالمية ISO/IEC 17025:2017.

مختبر متنقل

حدثت البلدية مؤخراً «مختبر دبي الذكي المتنقل»، الأول من نوعه على مستوى الدولة، والمُصمم بطرازٍ مبتكر، عبر إضافاتٍ جديدة عليه تمثلت بإدخال الفحوص الكيميائية لمختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية، والفحوص الجيمولوجية المعنية بفحص الأحجار الكريمة.