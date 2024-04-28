الامارات | «كوادر» تطرح 6 وظائف للمواطنين في جهات حكومية وخاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت منصّة «كوادر» التابعة لدائرة الموارد البشرية في عجمان، ست وظائف للمواطنين بجهات حكومية وشبه حكومية وخاصة في إمارة عجمان.

وأتيحت الشواغر المطلوبة في ثلاث جهات حكومية وجهة خاصة وجهة شبه حكومية، فيما ذكرت «كوادر» أن بعض الوظائف يصل راتبها إلى 16 ألف درهم شهرياً، وحددت حداً أقصى للتقديم للوظائف بنهاية العام الجاري لبعضها، كما تنتهي وظائف أخرى خلال شهر مايو المقبل.

وتضمّنت الوظائف المطروحة وظيفة محاسب بمجموعة «إيمز غروب»، على أن يكون خريجاً جديداً تخصص المالية والمحاسبة، وملماً بالمعادلات والحسابات، موضحة أن الوظائف براتب يراوح بين 5000 و10 آلاف درهم، فيما ينتهي التقديم للوظيفة في الخامس من مايو المقبل.

ومن الوظائف المتاحة شاغر لـ«مشرفة إدارية» بمدرسة الشويفات الدولية بعجمان براتب يراوح بين 6000 و8000 درهم، بخبرة تراوح بين عام وثلاثة أعوام، كما يراوح عمر المتقدمة من 24 إلى 40 عاماً، على أن تكون على معرفة باللغتين الإنجليزية والعربية.

وطرحت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وظيفة مهندس شبكات دون اشتراط خبرة، فيما ينتهي التقديم على الوظيفة يوم 10 مايو المقبل.

وطرحت دائرة الميناء والجمارك وظيفة تنفيذي ممتلكات رئيسي، براتب 16 ألف درهم.

وطرح جهاز الرقابة المالية في عجمان وظيفتي مدقق أول ومراقب تدقيق، مشيرة إلى أن التقديم على الوظيفتين ينتهي 31 ديسمبر المقبل.