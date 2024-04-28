الامارات | منصور بن زايد يعزي في وفاة محمد الحميري خلال زيارته مجلس العزاء في العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم واجب العزاء إلى معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لديوان الرئاسة في وفاة والده وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة العين.

وأعرب سموه خلال زيارته عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.