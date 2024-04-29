الامارات | "إسلامية دبي" تكرم الرعاة والشركاء في إنجاح مبادرة "رمضان في دبي" والفائزين في مسابقة "الموظف الحافظ"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي صباح اليوم في مجلس أم سقيم بدبي 35 جهة من شركاء النجاح: الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، ومؤسسات إعلامية، في إنجاح مبادرة رمضان في دبي، وعدد 48 موظفاً وموظفة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة الفائزون في (مسابقة الموظف الحافظ) على مستوى دوائر حكومة دبي .

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمبادرة رمضان في دبي والذي أقيم في مجلس أم سقيم، بحضور سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والمدراء التنفيذيين بالدائرة، وكبار مسؤولي الجهات والدوائر الحكومية المشاركة في فعاليات رمضان دبي.

بدأ الحفل الختامي بتلاوة عطرة للقرآن الكريم، ثم عرض فيديو حول إنجازات مبادرة رمضان في دبي خلال الشهر الفضيل وهي مؤشرات تعد فخر للإنجازات خلال شهر رمضان المبارك حيث اكتظت مساجد إمارة دبي بأكثر من 9 مليون مرتاد في صلاتي التراويح والتهجد ضمن مبادرة "قراء دبي" بالإضافة إلى إقامة (5885) محاضرة ودرس ديني ب 9 لغات مختلفة في مساجد دبي استفاد منها أكثر من 156 ألف شخص، بهدف تثقيف وتنمية الوعي الديني في المجتمع ، والوصول لأكثر من 23 مليون مستفيد من الوجبات التي تم توزيعها في 1587 موقـع إفطار مصرح، و 24 مليون مستفيد، لخمس مبادرات خيرية ، وتنظيم 14 مبادرة مجتمعية اتسمت بتعزيزها مبادئ التكافل والتكاتف المجتمعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واستفاد منها 23 ألف مشارك.

وأكد سعادة المدير العام في كلمته بالحفل بأن الدائرة تؤمن بالعمل الجماعي، ونكران الذات ، وأن العمل الجماعي هو سر النجاح، وأن حملة رمضان في دبي أظهرت إماره دبي بما يليق بمكانتها الرائدة وبطموح قيادتنا الرشيدة، موجها الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح الحملة، ابتداءً من الشركاء المتميزين من الدوائر الحكومية الذين بادروا في توحيد الجهود، ولفرق العمل واللجان التنظيمية، والمتطوعين في الميدان، وللرعاة الذهبي والفضي والبرونزي والإعلامي، لكونهم جزءا من نجاحات الدائرة وجزء من الانجازات التي تحققت، لافتاً بأن هذه المؤشرات دليل على قوه الشراكة، فقد حظيت المبادرات والمشاريع والفعاليات التي تم تنفيذها على صدى وإشادة واسعة من قبل المجتمع،

وأضاف المهيري: استطعنا أن نبث روح التسامح والالفة والمحبة، وننشر قيم وتعاليم ديننا الحنيف، على المستوى المحلي و الإقليمي بل العالمي، وهذا ثمرة ما زرعه فينا الآباء المؤسسون، و نهج أصيل في عادات شعبنا العظيم، استطعنا بقدر ما نملك أن ننشر الخير في شهر الخير،

وفي ختام الحفل وجه سعادته التحية والشكر والتقدير للجميع داعيا الله ان يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والكرامة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وأرضا وشعباً .