مبدعات إماراتيات يقدمن صياغة جديدة للفنون الإبداعية في «معرض أبوظبي للكتاب»

ابوظبي - سيف اليزيد - يحتضن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، مجموعة من المواهب الإماراتية الشابة التي تقدم أعمالاً فنية تركز على التفكير بطرق إبداعية غير تقليدية، ولاقت إقبالاً لافتاً من الجمهور المتعطش لصياغة جديدة للفنون الإبداعية.

والتقت «وام»، خلال جولتها في أرجاء المعرض، رقية المزروعي رائدة أعمال صاحبة مشروع متجر إلكتروني منذ عام 2022، والتي قالت إن مشروعها بدأ بفكرة «كن حامداً»، وهي مذكرات يومية تساعد الأشخاص في ممارسة الامتنان كعادة يومية ذات تأثير إيجابي، وذلك من خلال تصميم وطباعة أجندات وكراسات للأطفال بأشكال مختلفة، معربة عن سعادتها بالإقبال الكبير من الزوار على الركن الذي تشارك فيه للمرة الأولى، والذي أطلقت عليه «كن حامداً».

ولتعزيز نشر ثقافة الامتنان في حياة الناس، دعت المزروعي الجمهور، من خلال لوحة تتوسط جناحها الصغير كتبت عليها «على ماذا تحمد الله اليوم»؟ وتفاعل معها الجمهور منذ اليوم الأول بعبارات تعكس حالة الامتنان والشكر التي يعيشها الكثيرون.

أما حمدة الخاجة فهي فنانة ورسامة محترفة تخرجت في جامعة زايد، تخصص فنون جميلة، تشارك في المعرض للمرة الثالثة بمنتجات مبتكرة غير مألوفة ترتبط بعالم الكتب والأدب، وحرصت على إضفاء البصمة الإماراتية، حيث عكست شغفها بالشخصيات الكرتونية للترويج للموروث الإماراتي.

ودخلت الخاجة عالم الرسوم الكرتونية من خلال تصاميم ترتبط بالتراث الإماراتي، وشاركت في العديد من المعارض برسوماتها، معتبرة أن المعرض فرصة كبيرة للتواصل مع دور النشر لفتح آفاق التعاون، ومنحهم الفرصة للتعاقد مع هذه الدور.

وتشارك هدى عوض البريكي فنانة تشكيلية إماراتية للمرة الأولى في المعرض بـ 9 لوحات زيتية تجسد في مجملها التراث الإماراتي الأصيل المستوحى من البيئة الصحراوية.

وتحدثت البريكي عن هواية الرسم التي طورتها على مدار السنوات، من خلال الدورات التدريبية المكثفة وزياراتها المكثفة للمعارض، واكتشاف أنماط مختلفة من الفنون أكسبتها الخبرة للتمكن من صقل موهبتها.

وتقدم الفنانة الإماراتية علياء فريد جلبي، في ركن الفنون، مجموعة متنوعة من الإكسسورات التي تمكنت على مدار 11 سنة بحرفية من إبراز موهبتها في صنع المجوهرات والمنحوتات باستخدام السيراميك والشمع بروائح عطرية مختلفة، فضلاً عن تقديم لوحات فنية تعكس شغفها الفني، مؤكدة أنها استفادت الكثير من المشاركة في المعرض، لتعزيز تواصلها مع الجَمهور.

فيما تقدم تهاني حمد، إبداعات فنية تتماشى مع ثيمة المعرض الأدبية والفكرية، فقد حرصت على تصميم أغلفة روايات الأديب العالمي نجيب محفوظ بطريقة فنية لافتة وغير مألوفة، من خلال تقديمها على شكل منمنات صغيرة لها عدة استخدامات مثل العلامة المرجعية للكتب، وإكسسوارات مكتبية حرصت خلال تصنيعها على إنتاج نموذج واحد فقط من كل منتج.