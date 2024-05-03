الامارات | رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي ملك الأردن والرئيس التركي ورئيس الحكومة اللبنانية بوفاه طحنون بن محمد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‌‎تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالات هاتفية للتعزية بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان "رحمه الله" من كل من..صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ودولة نجيب ميقاتي رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية.

وأعرب الجميع خلال الاتصالات عن خالص تعازيهم ومواساتهم لسموه بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان .. كما قدموا التعازي إلى عموم أسرة آل نهيان الكرام وشعب الإمارات في الفقيد الكبير .. سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لما أبداه القادة من مشاعر صادقة تجاه الفقيد مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات مع دولهم وشعوبهم والحرص المشترك على تعزيزها.