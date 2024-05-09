الامارات | الشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان هزاع بن سلطان بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى سمو الشيوخ والجموع اليوم صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان "رحمه الله" في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

فقد أدى الصلاة كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجموع المصلين.

وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله سائلين المولى عز وجل أن يلهم آله وذويه وعموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.

وشيع سمو الشيوخ والجموع جثمان الفقيد ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.