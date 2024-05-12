«M42» تحصد شهادة اعتماد الرعاية الصحية العالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حصدت «M42»، الشركة العالمية التي تسعى نحو مستقبل مستدام للصحة باستخدام أحدث التقنيات، شهادة اعتماد الرعاية الصحية العالمية المرموقة للتميز في تجربة السفر الطبي للمرضى الدوليين، وذلك تقديراً لمنهجيتها المبتكرة في رعاية المرضى وتحقيقها محصلة تقييم إجمالية استثنائية بلغت 91%.

وتؤكد هذه الشهادة التزام الشركة بتقديم الرعاية المتميزة وحرصها على دعم المرضى الدوليين خلال رحلتهم العلاجية، مع تبني أرقى المعايير الأخلاقية وتفانيها بتقديم الرعاية العطوفة التي تراعي مختلف الثقافات لتكون مناسبة لجميع الجنسيات.

ويقدم قسم خدمات المرضى الدوليين في الشركة الدعم الشخصي، عبر سفراء متخصصين يعملون على تلبية احتياجات المرضى ومرافقيهم وضمان حصولهم على رحلة يسيرة منذ لحظة تواصلهم الأولى حتى مغادرتهم.

وبحصولها على هذه الشهادة تنضم «M42» إلى نخبة عالمية من أفضل مزودي خدمات الرعاية الصحية حول العالم المعتمدين، بما يتوج إنجازاً لافتاً لها في تطوير قطاع السياحة العلاجية في المنطقة.

وقال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «M42»: «تقدم المجموعة مزيجاً فريداً من نوعه يجمع بين التقنيات الصحية وخدمات الرعاية واسعة النطاق لمعالجة تحديات الصحة عموماً وليس الرعاية الصحية فقط، ونواصل تطبيق هذا النهج الطموح ضمن شبكتنا العالمية المتطورة، ويأتي الحصول على شهادة اعتماد الرعاية الصحية العالمية في إنجاز هو الأول على مستوى المنطقة ليؤكد التزامنا بعافية وسلامة الجميع. ولا شك في أن أولويتنا جميع أفراد المجتمع وليس المرضى فحسب، ويمثل هذا الإنجاز دلالة على تفانينا في خدمة المرضى وسعينا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للسياحة العلاجية».

وباتت دولة الإمارات مركزاً للسياحة العلاجية بعد تحقيق هذا القطاع وتيرة نمو لافتة، فوفقاً لأحدث الإحصائيات من المتوقع أن يسجل سوق السياحة العلاجية نمواً لافتاً في الدولة ليصل حجمه إلى 273.72 مليار دولار بحلول عام 2027، بزيادة كبيرة على الحجم المسجل في عام 2019 والبالغ 104.68 مليار دولار.

تهنئة

قالت رينيه ماري ستيفانو، الرئيس التنفيذي لاعتماد الرعاية الصحية العالمية: «نتوجه بالتهنئة إلى خدمات المرضى الدوليين في M42 لنيل شهادة الاعتماد المرموقة للتميز في تجربة السفر الطبي للمريض، في خطوة جعلت المجموعة أول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط تحوز على تكريم هذا البرنامج، وتمنح هذه الشهادة المؤسسات فرصة فريدة للنظر بعمق في ممارساتها لخدمة المرضى الدوليين، بما يقود لتغييرات إيجابية على مستوى الجودة والسلامة تقود نحو الارتقاء بتجربة المرضى ككل.. وتمثل الشهادة أداة قوية لزيادة شهرة المؤسسات بين المرضى وشركات التأمين الدولية، وتلعب دوراً حيوياً في ترسيخ ثقة المرضى».