إنجاز 47 % من المرحلة الأولى لمشروع رفع كفاءة طرق العامرة بالعين

ابوظبي - سيف اليزيد - أنجزت بلدية مدينة العين 47 % من أعمال المرحلة الأولى لمشروع رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية بمنطقة العامرة والتي انطلقت في الربع الثالث من عام 2023 بميزانية تصل إلى 130 مليون درهم.

يهدف المشروع - الذي يأتي ضمن خطة تطوير الطرق والبنية التحتية المستدامة في الأحياء السكنية في مدينة العين - إلى تقديم أفضل الخدمات لرفاهية وسعادة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت البلدية أن المشروع ينقسم إلى ثلاث مراحل تتضمن الأولى "حي هزع البوش - غرب" والثانية "حي هزع البوش - شرق" والمرحلة الثالثة "حي الواحة العامرة" وتوقعت الانتهاء منها في الربع الرابع من العام الجاري.

وأشارت إلى أن المشروع يشمل إعادة إنشاء الطرق ومواقف السيارات وشبكة صرف مياه الأمطار إضافة إلى الأرصفة والمماشي وشبكات الإنارة ومهدئات السرعة.

وأكدت البلدية أنه سيتم مراعاة الحركة المرورية في المنطقة خلال مدّة تنفيذ المشروع عبر توفير طرق ومواقف بديلة مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات الأمن والسلامة وتأمين الحفريات الخاصة بأعمال المشروع.