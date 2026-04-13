سعر القهوة يتمسك بالمحاولات الصاعدة– توقعات اليوم 13-4-2026

حاول سعر المؤشر بتداولات يوم الجمعة بتجاوزه للحاجز المستقر عند 25105.00 لنلاحظ تسجيله لبعض المكاسب الإضافية بملامسته لمستوى 25240.00 إلا أن ذلك لم يدم طويلا بافتتاحه لتداولات هذا الصباح لفجوة سعرية هابطة واستهدافه لمستوى 24785.00.

نود التنويه إلى أن استمرار تذبذب السعر دون الحاجز المستقر عند 25105.00 وبتعارض المؤشرات الرئيسية, فإن هذه العوامل قد تجبر السعر على تشكيل موجات تصحيحية هابطة جديدة ليستهدف من خلالها لمحور المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 24680.00 وبتجاوزه قد تمتد الخسائر نحو 24530.00, أما نجاح السعر بالقفز فوق 25105.00 وتقديمه لإغلاق إيجابي سيلغي ذلك النظرة السلبية وليمنحه فرصة قوية لتسجيل مكاسب جديدة قد تمتد أولا نحو 25290.00 و25430.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24680.00 و 25050.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز