الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يحقق الهدف الإضافي-توقعات اليوم 13-4-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-04-13 06:57AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

افتتح سعر المؤشر تداولات هذا الصباح بفجوة سعرية هابطة بعد تسجيله مؤخرا لمستوى 6850.00 لنلاحظ اختباره بذلك للدعم الإضافي المتمركز قرب 6720.00 ومن ثم ليرتد بشكل إيجابي نحو 6785.00 ليؤكد لنا تمسكه المستمر بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا.

 

استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيعزز فرص مهاجمة السعر مجددا لمستوى 6830.00 لنؤكد على أهمية استقراره أعلى هذا العائق ليفتح باب تسجيل مكاسب إضافية قد تمتد نحو 6865.00 و6905.00 على التوالي, أما هبوط السعر دون الدعم الإضافي والثبات أدناه سيلغي ذلك الترجيح الصاعد وليجبره على تكبد العديد من الخسائر بانجذابه أولا نحو 6645.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6730.00 و  6865.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

