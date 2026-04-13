سعر الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات الإيجابية-توقعات اليوم 13-4-2026

افتتح سعر المؤشر تداولات هذا الصباح بفجوة سعرية هابطة بعد تسجيله مؤخرا لمستوى 6850.00 لنلاحظ اختباره بذلك للدعم الإضافي المتمركز قرب 6720.00 ومن ثم ليرتد بشكل إيجابي نحو 6785.00 ليؤكد لنا تمسكه المستمر بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا.

استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيعزز فرص مهاجمة السعر مجددا لمستوى 6830.00 لنؤكد على أهمية استقراره أعلى هذا العائق ليفتح باب تسجيل مكاسب إضافية قد تمتد نحو 6865.00 و6905.00 على التوالي, أما هبوط السعر دون الدعم الإضافي والثبات أدناه سيلغي ذلك الترجيح الصاعد وليجبره على تكبد العديد من الخسائر بانجذابه أولا نحو 6645.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6730.00 و 6865.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع