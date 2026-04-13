سعر البلاتين يختبر الدعم– توقعات اليوم 13-4-2026

تأثر سعر البلاتين منذ تداولات يوم الجمعة بضغوط سلبية مؤقتة ليدفع به ذلك لتشكيل موجات تصحيحية هابطة ليختبر بذلك الدعم الإضافي المستقر عند 1950.00$ ومن ثم ليرتد حاليا نحو 2045.0$ ليستقر بذلك فوق محور المتوسط المتحرك 55 من جديد.

ثبات مستوى الدعم وبمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد من فرص اندفاع السعر قريبا نحو 2075.00$ وبتقديمه لإغلاق إيجابي أعلاه سيفتح ذلك باب استئناف الهجوم الصاعد لنتوقع انجذابه قريبا نحو 2130.00$ وصولا للحاجز التالي المستقر قرب 2205.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1970.00$ و 2130.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم