سعر البلاتين يختبر الدعم– توقعات اليوم 13-4-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-13 06:56AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تأثر سعر البلاتين منذ تداولات يوم الجمعة بضغوط سلبية مؤقتة ليدفع به ذلك لتشكيل موجات تصحيحية هابطة ليختبر بذلك الدعم الإضافي المستقر عند 1950.00$ ومن ثم ليرتد حاليا نحو 2045.0$ ليستقر بذلك فوق محور المتوسط المتحرك 55 من جديد.

 

ثبات مستوى الدعم وبمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد من فرص اندفاع السعر قريبا نحو 2075.00$ وبتقديمه لإغلاق إيجابي أعلاه سيفتح ذلك باب استئناف الهجوم الصاعد لنتوقع انجذابه قريبا نحو 2130.00$ وصولا للحاجز التالي المستقر قرب 2205.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1970.00$ و 2130.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا