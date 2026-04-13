الاقتصاد

سعر النحاس يسجل الهدف الثاني-توقعات اليوم 13-4-2026

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يسجل الهدف الثاني-توقعات اليوم 13-4-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-13 06:56AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر النحاس بتداولات يوم الجمعة بتشكيله لموجات صاعدة ليسجل بذلك الهدف الثاني بملامسته لمستوى 5.8900$ ومن ثم ليضطر لتشكيل ارتداد تصحيحي مؤقت نتيجة لمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب 5.8100$.

 

تعارض المؤشرات الرئيسية قد يعزز من سيطرة الميل الجانبي للتداولات الحالية إلا أن الثبات المتكرر فوق مستوى الدعم المستقر عند 5.5000$ يدعم السيناريو الصاعد لنبقى بانتظار نجاحه بالوصول نحو الحاجز التالي المستقر عند 5.9700$ ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تأكيد الأهداف المقترحة للتداولات القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.6800$ و 5.9700$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

