رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» -اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي - أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية.. وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن والارتقاء بمستوى جودة الحياة التي يتطلع إليها، ومواصلة العمل على تعزيز رؤية الدولة التنموية ومكتسباتها الوطنية، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والازدهار.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.