الامارات | شرطة دبي ترفع شواغرها على منصة «رؤية» إلى 180 وظيفة للرجال والنساء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عبر منصتها في معرض الإمارات للوظائف 2024 (رؤية)، المنصة المُتخصصة في توظيف وتمكين الإماراتيين، عن رفع عدد الشواغر إلى 180 شاغراً وظيفياً للرجال والنساء الراغبين في الانضمام للعمل في شرطة دبي.

وأكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، أنه وبتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، تم رفع عدد الشواغر الوظيفية المُعلن عنها خلال مشاركتهم في المنصة إلى 180 شاغراً وظيفياً، وذلك بعد إضافة خمسة شواغر جديدة للراغبين في الانضمام إلى مركز الجناح الجوي بشرطة دبي، وإخضاعهم لاختبارات مكثفة ومتعددة، وإلحاقهم بالدورات التدريبية والتخصصية اللازمة، إلى جانب 175 شاغراً وظيفياً مُتاحاً لحملة الشهادات الجامعية والثانوية العامة، بواقع 50 شاغراً لخريجي الجامعات من مختلف التخصصات، و125 شاغراً لخريجي الثانوية العامة.

وأضاف: «طرح هذه الشواغر يؤكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تمكين المواطنين من الالتحاق ببيئة عمل شرطية طموحة وريادية، وتعزيز منظومة العمل المستقبلية بكوادر وطنية قادرة على استشراف المستقبل، وترسيخ شعور أفراد المجتمع بالأمن والأمان».

من جهته، أكد مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، العقيد حمد بن دعفوس، أن رفع عدد الشواغر يأتي في إطار حرص شرطة دبي على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة، في تمكين الشباب الإماراتي في مختلف الوظائف الأمنية، ووضع التوطين في أولوية أجندتها من خلال استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين، ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمني الشرطي، كما أنها ستوفر عبر منصتها في المعرض، أجهزة إلكترونية لتمكين الراغبين في الالتحاق بالعمل في شرطة دبي على التقديم للوظائف بطريقة ذكية عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي https://srs.dubaipolice.gov.ae.

وأشار إلى التخصصات المطلوبة في الشواغر، تتمثل في خريجي الموارد البشرية، والمحاسبة، وهندسة وعلوم الحاسب الآلي، وعلم النفس، والحوكمة، ونظم المعلومات، وأمن المعلومات، وطيار، إلى جانب وظائف أخرى شرطية تخصصية.

وبيّن أن الراغبين في الالتحاق في شرطة دبي يجب أن تتوافر فيهم شروط التسجيل، منها أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، ألا يقل العمر عن 18 سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، واجتياز الاختبارات الذكية بنجاح، والمقابلة الشخصية، واجتياز الفحوص الطبية بنجاح، وألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون قد جرد من رتبته العسكرية أو طرد أو فصل من الخدمة من أي جهة أمنية أو عسكرية أو مدنية، متمنياً التوفيق لجميع من يرغبون في الالتحاق بشرطة دبي، موضحاً أن معرض الإمارات للوظائف يعدّ فرصة للالتقاء بأصحاب الكفاءات والتخصصات من خريجي الجامعات إلى جانب الالتقاء بخريجي الثانوية العامة من الشباب المواطن للاطلاع على إمكاناتهم وطموحاتهم للالتحاق بالعمل الشرطي.