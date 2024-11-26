حمدان بن محمد يترأّس وفد الدولة في الاجتماع الـ21 لمجلس الدفاع المشترك في الدوحة

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأّس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال اجتماع مجلس الدفاع المشترك للدورة الـ21 لوزراء الدفاع بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، والتي ركزت في مجملها على سبل إيجاد المقومات اللازمة لتعزيز التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ضوء الروابط التاريخية والأخوية الوثيقة بين دول المجلس، وبما يرقى إلى تطلعات قادتها لمستقبل التعاون الخليجي المشترك في سياقه العام وضمن مختلف المجالات الحيوية.

وناقش الاجتماع متطلبات الارتقاء بعمليات التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والتعاون في مجال التدريب والتأهيل بما يكفل أعلى درجات الكفاءة والجاهزية للقوات المسلحة، ويؤكد إلمام مختلف وحداتها بأحدث التجهيزات والتقنيات والاستراتيجيات، وصولاً إلى المستوى المأمول من أعلى درجات الأداء التكتيكي في شتى القطاعات الدفاعية، بما يدعم أمن واستقرار المنطقة، ويكفل لها الاستمرار في مسيرتها التنموية الطموحة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى الدوحة حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى الدوحة، سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية وعدد من قادة الأفرع العسكرية.

وضم الوفد المرافق لسموه إلى اجتماعات الدوحة، معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، وسعادة مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر، وسعادة اللواء ركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، وسعادة اللواء الركن أحمد علي بيشوه، رئيس هيئة العمليات والتخطيط الاستراتيجي، وسعادة العميد ركن قيس راشد الظاهري.