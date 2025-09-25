فتح التسجيل للحج رقمياً حتى 9 أكتوبر

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1447هـ/ 2026م حتى 9 أكتوبر المقبل. وأكدت أن التسجيل يقتصر على المواطنين الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج. وبينت الهيئة أن الأولوية لكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وأصحاب الأمراض المستعصية، كما أكدت الهيئة أن التسجيل حصرياً عبر الوسائل الرقمية التالية: من خلال التطبيق الذكي للهيئة AwqafUAE#، والمتوفر عبر الرابط التالي: https://apps.apple.com/ae/app/awqaf-uae/id1499083710

أو عبر الموقع الرسمي للهيئة من خلال الرابط التالي:

https://www.awqaf.gov.ae/services?search

يأتي ذلك تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في توفير خدمات ذكية تُسهم في إسعاد المتعاملين، إذ سيكون التسجيل في الحج حصرياً عبر الوسائل الرقمية، سواء الخاص بـ «التسجيل أو الربط العائلي»، وهي خيارات إضافة محرم أو مرافق أو أفراد العائلة.

الربط العائلي

فيما يتعلق بـ «الربط العائلي»، يتوجب أولاً أن يكون المحرم أو المرافق أو فرد العائلة قد استكمل عملية التسجيل وحاصلاً على رقم مرجعي للطلب، واختيار حالة الطلب/ إضافة أفراد العائلة، ثم اختيار إحدى حالات الإضافة للربط العائلي (المحرم - المرافق – أفراد العائلة)، ثم إدخال الرقم المرجعي للمحرم أو المرافق، أو أفراد العائلة والضغط على إرسال رمز التحقق ثم إدخال الرقم المرجعي للمحرم أو المرافق، أو أفراد العائلة، والضغط على إرسال رمز التحقق.. ثم يمكن لمقدم الطلب متابعة حالة طلبه عن طريق الضغط على أيقونة «حالة الطلب» في أي وقت.

9 خطوات للتسجيل

حددت الهيئة 9 خطوات للتسجيل، و5 خطوات خاصة للربط العائلي، وضرورة اتباع الخطوات الخاصة بالتسجيل عبر التطبيق الذكي، ولكل خطوة تفصيلات خاصة بها، وللتسجيل عبر التطبيق الذكي اتباع الخطوات التالية: تحميل النسخة المحدّثة من التطبيق الذكي للهيئة AWQAFUAE من خلال المتاجر الإلكترونية، وتسجيل الدخول من خلال الهوية الرقمية (UAEPASS).

واختيار أيقونة التسجيل، ثم الاختيار من قائمة «هل سبق لك الحج؟» والاختيار بين «نعم، أو لا». ثم التأكد من صحة البيانات الشخصية وتعبئة الخانات المطلوبة، وفي حال كان المستخدم من أصحاب الأمراض المستعصية، يمكنه اختيار الحالة من قائمة الحالات الخاصة، وكتابة نوع الحالة، مع إرفاق التقرير الطبي لأحدث نسخة.