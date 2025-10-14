عمر الدرعي يفتتح «شماريخ التمور» في السمحة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظَّم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، معرض «شماريخ التمور» في حديقة المواسم - السمحة بأبوظبي، وذلك على هامش ندوة «زكاة التمور: أحكام إفتائية وجهود وطنية.. رؤى استشرافية حضارية»، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبمشاركة عدد من الجهات.

وشهد المعرض حضوراً وإقبالاً واسعاً من مختلف فئات المجتمع المشاركة في الندوة، بما في ذلك المتخصصون والمهتمون بالتراث الوطني.

وضمَّ المعرض ستة أركان رئيسة، حيث جاء الركن الأول بعنوان: «اهتمام القيادة الرشيدة بالموروث الوطني»، وقد حرص المجلس من خلال هذا الركن على إبراز الجهود التاريخية، التي أولتها القيادة للنخلة بوصفها رمزاً للحياة والعطاء. أما الركن الثاني فجاء بعنوان: «النخلة في الوحي: ذكر خالد ومعانٍ سامية»، حيث استعرض حضور النخلة في القرآن الكريم والسنة النبوية وما تحمله من دلالات إيمانية وإنسانية، فيما قدَّم الركن الثالث: «نخيل الإمارات: شجرة حياة وإرث مستدام» وذلك من خلال إبراز الدور التاريخي والاجتماعي للنخلة. فيما حمل الركن الرابع عنوان: «زكاة التمور: جهود إفتائية مؤسسية وإرث فقهي»، حيث عرض أبرز الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة التمور.

وأمَّا الركن الخامس من المعرض فجاء بعنوان: «خدمات زكاة التمور: تقنيات حديثة ومنصات وطنية»، حيث استعرض الحلول الرقمية والابتكارات التي تسهّل أداء الزكاة. بينما جاء الركن السادس بعنوان: «مؤسساتنا الوطنية: واحات لتراث زاخر وعادات أصيلة» لعرض مساهمات المؤسسات الوطنية.