تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - وقّعت شركة سبيس 42، مذكرة تفاهم مع «أوتونوموس A2Z»، الشركة الكورية الجنوبية المختصة في مجال تقنيات القيادة الذاتية، وذلك لتأسيس مشروع مشترك في أبوظبي، يهدف إلى نشر وتسويق حلول القيادة الذاتية من المستوى الرابع في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويُمثّل التعاون، الذي أُعلن عنه خلال معرض «جيتكس جلوبال 2025»، خطوة كبيرة نحو توطين تقنيات القيادة الذاتية المتقدمة، وترسيخ منظومة مستدامة للتنقل الذكي في دولة الإمارات.

وأكد حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في شركة «سبيس 42»، أن التعاون بين الشركات المحلية والدولية يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة، ما يشكّل عاملاً محورياً لتحقيق طموحات الدولة في مجال التنقل الذاتي، تماشياً مع الركيزة الاستراتيجية لشركة «سبيس 42» والمتمثلة في ريادتها لخدمات التحليلات الجيومكانية.

من جهته قال جيهيونغ هان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوتونوموس A2Z»، إن الشركة تعمل على توسيع نجاحها من تقنيات القيادة الذاتية من المستوى الرابع ليشمل منطقة الشرق الأوسط.

وأضح أنه من خلال التعاون مع «سبيس 42»، تسعى الشركة إلى دعم الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في مجال التنقل الذكي والذاتي، وتعزيز الابتكار المحلي، وترسيخ مكانة المنطقة كمركز رائد في قطاع النقل المستدام.

ويُساهم هذا المشروع المشترك في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة لابتكار وتطوير وتسويق حلول التنقل الذاتي، دعماً لجهود «مجلس الأنظمة الذكية ذاتية القيادة» التي تهدف إلى تعزيز الاستراتيجيات والابتكار والاستثمار في تطوير وتبنّي واستخدام الأنظمة الذكية وذاتية الحركة، ودعم الأنشطة المرتبطة بها في إمارة أبوظبي.

ومن خلال دمج الأساطيل الذكية وبناء الكفاءات المتخصصة، ستعمل هذه الشراكة على تعزيز كفاءة العمليات ورفع مستويات السلامة ودعم أهداف الاستدامة للشركات والمدن على حدّ سواء.

يُذكر أنه منذ عام 2021، سجّلت «تكساي - TXAI» خدمة سيارات الأجرة الآلية التابعة لشركة «سبيس 42» أكثر من 600 ألف كيلومتر من القيادة الذاتية الآمنة، وأتمّت نحو 20 ألف رحلة للركاب دون تسجيل أي حوادث، ويغطي أسطولها اليوم كلاً من جزر السعديات وياس والماريه والريم، إضافةً إلى مطار زايد الدولي.