حمدان بن محمد يستقبل أعضاء طاقم وفريق منطاد رئيس الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعضاء طاقم وفريق منطاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وكتب المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «حمدان بن محمد يستقبل أعضاء طاقم وفريق منطاد صاحب السموّ رئيس الدولة، الذي من المقرر أن يجوب عدداً من الدول في المنطقة العربية والعالم، لنقل الصورة الحضارية المشرقة لدولة الإمارات، ونشر رسالتها الداعية إلى السلام والتسامح».