الإمارات ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان وتشيد بجهود الوساطة القطرية والتركية

ابوظبي - سيف اليزيد - رحّبت دولة الإمارات بالاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار بين البلدين.
وأشادت وزارة الخارجية، في بيان لها، بالجهود الدبلوماسية والمساعي الحثيثة التي بذلتها كلٌّ من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة في تهيئة الأجواء للحوار البنّاء وتيسير التفاهم بين الجانبين، مؤكدةً دعم دولة الإمارات لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق تطلعات شعبي باكستان وأفغانستان في السلام والتنمية.

