شرطة أبوظبي تنفّذ «كن مستعداً»

ابوظبي - سيف اليزيد - نفّذت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة برجيل القابضة، مبادرة مجتمعية توعوية بعنوان «كن مستعداً»، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر ثقافة التصرف السليم في الحالات الطارئة.

وتهدف المبادرة إلى توعية أفراد المجتمع بآليات التعامل الآمن والسليم أثناء الحالات الطارئة من خلال محاضرات وورش تدريبية توعوية، تُقدم بأسلوب تفاعلي مبتكر يواكب احتياجات مختلف فئات المجتمع، ويعزّز جاهزيتهم للتصرف بسرعة وفاعلية في محيطهم الأسري والمجتمعي.

وأكدت شرطة أبوظبي أن تنظيم المبادرات يأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة العامة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى رفع جاهزية المجتمع في مواجهة الحالات الطارئة.