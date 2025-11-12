اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الإمارات تختتم مشاركتها في المهرجان الدولي للتمور بمصر

ابوظبي - سيف اليزيد - الجيزة (وام)

اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان مصر الدولي للتمور، الذي أقيم بمحافظة الجيزة خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري. وشهد المهرجان حضوراً رفيع المستوى من كبار المسؤولين والخبراء. 
وأعرب الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التي شاركت في تنظيم المهرجان، عن تقديره واعتزازه بنجاحه وتنظيمه المتميز، الذي جسد روح التعاون والتبادل المعرفي بين الدول المشاركة، وساهم في تسليط الضوء على التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع التمور في المنطقة والعالم.

