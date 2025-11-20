نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الأسترالية بمناسبة اليوم الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه رضوان جدوت، سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون - أبوظبي، معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة، والسيناتور رافييل تشيكوني، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات والأمن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة في مجلس الشيوخ، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأسترالية الإماراتية، والفريق أول طيار ستيفيت تشابي، قائد القوات الجوية الأسترالية، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية الأسترالية المقيمة بالدولة.

وفي كلمة لها متلفزة، ألقت فخامة سامانثا موستين، حاكم عام كومنولث أستراليا، كلمة أشادت بها بالعلاقات التي تربط بلادها ودولة الإمارات منذ 50 عاماً، مؤكدة حرص بلادها على تطوير هذه العلاقات في المجالات كافة.

وفي كلمة له، أشاد السفير الأسترالي بالعلاقات التي تربط بلاده بدولة الإمارات وقال: «إن أستراليا شريك مهم للإمارات ووجهة مميزة للاستثمار في قطاع السياحة والطب والتعليم وغيرها من المجالات المختلفة»، وذكر أن دولة الإمارات تعتبر تاسع أكبر شريك تجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأستراليا، وتأتي بين أكبر 10 مستثمرين في المنطقة.