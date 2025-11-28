علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، معالي السير ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم البريطاني، وذلك في مقر مجلسي البرلمان في لندن، بحضور سعادة منصور عبدالله بالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة.

ونقل معالي الدكتور علي النعيمي، خلال اللقاء، تحيات معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى نظيره معالي ليندسي هويل، مؤكداً عمق الشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة.

وأكد الجانبان أهمية الارتقاء بالتعاون البرلماني بين الجانبين إلى مستويات أوسع، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية والعريقة والدعم الكبير الذي تحظى به من قيادتي البلدين الصديقين.

وشدّد معاليهما على دور الدبلوماسية البرلمانية كرافد أساسي في تعزيز العلاقات الإماراتية البريطانية عبر التواصل البنّاء، وتبادل الرؤى، ودعم الجهود المشتركة في القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية، حيث شدد الطرفان على أهمية الدور البرلماني في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، ونشر قيم التسامح والحوار، ومواجهة خطاب التطرف والكراهية، إضافة إلى دعم المبادرات الإنسانية المختلفة.

وأثنى معالي السير ليندسي هويل، على الدور الريادي الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مشيدًا بالمبادرات التي يتبناها لتعزيز العلاقات البريطانية الإماراتية في مختلف المجالات، لما فيه خير وازدهار شعبي البلدين الصديقين.