حمد الشرقي يصدر قانوناً بشأن تعديل قانون الموارد البشرية للعاملين بحكومة الفجيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، القانون رقم (2) لسنة 2025، والقاضي بتعديل قانون الموارد البشرية للعاملين بحكومة الفجيرة، حيث راعى القانون استقرار الأوضاع القانونية والمالية للعاملين بالحكومة، بشأن الدرجات الوظيفية والعلاوات والبدلات، وما تم عليه من تعديل بزيادة الرواتب بموجب القانون رقم 1 لسنة 2025.

وأكد محمد الضنحاني مدير الديوان الأميري، أن هذه التعديلات التي أُقرت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، تأتي في إطار حرص سموه الدائم على تعزيز الاستقرار الوظيفي والمعيشي للموظفين وتحقيق التوازن، ما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

من جهته أضاف محمد الزيودي مدير الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، أن هذه التعديلات التي تأتي بتوجيهات صاحب السمو، حاكم الفجيرة، تسهم في استقطاب الكفاءات وتحفيز العاملين في الدوائر المحلية من المواطنين والمقيمين، وتدعم مسيرة تطور الإمارة في مختلف المجالات من خلال توفير حياة كريمة لأبنائها.

ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2026م وينشر في الجريدة الرسمية.