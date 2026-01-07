شرطة أبوظبي تدشّن دورية البيئة في منطقة الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

دشّنت شرطة أبوظبي دورية شرطة البيئة في منطقة الظفرة، التي تشرف عليها إدارة شرطة البيئة في مديرية الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي، وتأتي في إطار جهودها لتعزيز منظومة حماية البيئة والحياة الفطرية في إمارة أبوظبي، في خطوة نوعية تعكس حرصها على دعم منظومة الاستدامة البيئية، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية البيئة البرية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة.

وأكدت شرطة أبوظبي أن تدشين دورية البيئة يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمل الشرطي المتخصص، وتكامل الأدوار مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يحقق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة السريعة للتعامل مع البلاغات والمخالفات البيئية، ويسهم في تعزيز الأمن البيئي والحفاظ على الموروث الطبيعي للأجيال القادمة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية شرطة أبوظبي الهادفة إلى دعم الاستدامة البيئية، وترسيخ الشراكة المجتمعية، وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة، بما ينسجم مع رؤية إمارة أبوظبي في الحفاظ على بيئة آمنة ومستدامة، وتحقيق التنمية المتوازنة.