برئاسة سيف بن زايد.. «الاتحادي للتركيبة السكانية» يستعرض مستجدات الإطار السكاني الوطني (2031)

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأّس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، اجتماع المجلس الذي عقد في أبوظبي، حيث جرى استعراض أبرز مستجدات الإطار السكاني الوطني (2031)، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة بما يعزّز توجهات الدولة ورؤيتها نحو بناء منظومة سكانية أكثر توازناً ومرونة وكفاءة، وتعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأثنى سموه على الجهود المبذولة في دعم مستهدفات الإطار السكاني الوطني (2031)، مؤكداً مواصلة تطوير السياسات والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاستدامة السكانية، بما يعزّز تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، الخطة الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

واطلع المجلس، خلال الاجتماع، على نتائج المؤشرات القطاعية للإطار السكاني الوطني (2031)، مؤكداً أهمية تطوير سياسات وبرامج مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والتحديات الراهنة، بما يضمن استدامة التوازن السكاني ودعم مسيرة التنمية الشاملة للوطن والمواطنين، كما ركّز على تحديد أولويات العمل للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين في القطاعات الحيوية، والارتقاء بالإنتاجية والاستفادة من التنوع الديموغرافي بما يواكب متطلبات التنمية وأولويات الدولة المستقبلية.

كما استعرض المجلس الخطط التنفيذية المرتبطة بالإطار السكاني الوطني (2031)، والتي أعدّها الشركاء الاستراتيجيون، وتضمّنت حزمة من المشاريع والمبادرات المتكاملة المرتبطة بمحاور الإطار، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق المستهدفات الوطنية بكفاءة عالية.

حضر الاجتماع معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، وخليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، والدكتور سعيد عبدالله عبدالواحد عبدالله، عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والعميد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي، مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية، وحميد سعيد الدرعي، والدكتورة وضحة سعيد النعيمي، وعلي محمد الجنيبي، الأمناء العموم المساعدين بالمجلس.

وأشاد المجلس، في ختام اجتماعه، بالمزيج السكاني المميز لدولة الإمارات، الذي قدّم فيه المواطنون والمقيمون أجمل صور الوفاء والتفاني، ضمن تركيبة ديموغرافية متفردة، تُعدّ نموذجاً فريداً يجسّد قيم التعايش والتسامح والتنوع الثقافي التي زرعها الآباء المؤسسون ويسير على نهجهم قيادتنا الرشيدة والمواطنون.