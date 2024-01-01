اعلن مستشفى "سوروكا" الإسرائيليّ، إنه استقبل خلال اليوم الماضي، 24 مصابا، نُقلوا إليه في مركبات، أو بواسطة مروحيات. ولفت إلى أن اثنين من بينهم كانا مصابين بجراح خطيرة.
وأشار إلى أنه استقبل منذ بدء الحرب، ألفين و408 أشخاص، أُصيبوا بجراح متفوتة الخطورة.
وأوضح أن 44 مصابا يتلقون العلاج في المشفى في الوقت الحالي، 14 منهم حالاتهم خطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مشفى "سوروكا" الاسرائيلي: استقبلنا 24 مصابا خلال اليوم الماضي من جرّاء الحرب في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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