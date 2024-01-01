مشفى "سوروكا" الاسرائيلي: استقبلنا 24 مصابا خلال اليوم الماضي من جرّاء الحرب في غزة

اعلن مستشفى "سوروكا" الإسرائيليّ، إنه استقبل خلال اليوم الماضي، 24 مصابا، نُقلوا إليه في مركبات، أو بواسطة مروحيات. ولفت إلى أن اثنين من بينهم كانا مصابين بجراح خطيرة.

وأشار إلى أنه استقبل منذ بدء الحرب، ألفين و408 أشخاص، أُصيبوا بجراح متفوتة الخطورة.

وأوضح أن 44 مصابا يتلقون العلاج في المشفى في الوقت الحالي، 14 منهم حالاتهم خطيرة.