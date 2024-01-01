بوعزيزي جديد يضرم النار بجسده في تونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضرم شاب في العشرينات النار في جسده بمعتمدية العيون من ولاية القصرين بتونس، ليكرر ما فعله البائع المتجول محمد البوعزيزي الذي أشعل ثورة الياسمين في عام 2010.

وفيما تم نقله إلى المستشفى عشية ليلة رأس السنة وهو بحالة خطرة، أكد مدير الصحة في القصرين عبدالغني الشعباني، نقل الشاب المصاب إلى المستشفى للعلاج، مبينا وضعه تحت التنفس الصناعي جراء تعرضه لحروق خطيرة، وفق ما نقلته «موزاييك إف إم»، مشيرا إلى أنه لم تتبين حتى الآن الدوافع الحقيقية لإقدام الشاب على هذا العمل.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان إقدام البائع المتجول محمد البوعزيزي (26 عاما) على إضرام النار في نفسه في 17 ديسمبر 2010 ليلقى مصرعه مطلقا شرارة الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الحوادث يتكرر بين الحين والآخر في تونس تحت ذريعة الفقر والاحتجاج على المطالب المعيشية.

ومنذ مطلع عام 2023 وإلى شهر مايو، أقدم 72 شخصا في تونس على الانتحار، وفقا لإحصاءات نشرتها منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» المتخصصة في متابعة ملفات الهجرة غير القانونية والقضايا الاجتماعية.

وتؤكد المنظمة في تقاريرها أن أهم الدوافع للانتحار هي الأمراض العقلية والنفسية والاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية الصعبة.

وتحصل غالبية عمليات الانتحار في المحافظات الداخلية للبلاد، حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة.