شكرا لقرائتكم خبر مصر تلاحق 800 ألف كتاب داعشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت دار الإفتاء المصرية أنها رصدت أكثر من 800 ألف كتاب لتنظيم داعش على شبكة الإنترنت، تضمنت محتويات فكرية متطرفة وعنيفة وإرهابية.

وقالت الدار في بيان رسمي أمس، إنها رصدت أضخم مكتبة الكترونية رقمية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وبلغات عدة، مؤكدة أنه يجري العمل على حذفها بالتعاون مع المؤسسات المختلفة.

وأشار الدكتور إبراهيم نجم مستشار المفتي والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم إلى إنه تم رصد 846 ألفا و265 كتابا على قنوات داعش ومنصاته المختلفة، مؤكدا أن دار الإفتاء تسعى لحذفها بالتعاون مع مسؤولي إدارات وسائل التواصل الاجتماعي، بما يساهم في مواجهة واستئصال المحتوى المتطرف وانتشاره في المجتمعات، لبناء مجتمع آمن ومستدام، يعكس قيم الاعتدال والتعايش.

وأكد نجم أن الذاكرة الرصدية للتطرف التابعة لمركز سلام لدراسات التطرف بالدار، رصدت المحتوى المتطرف على منصات فيس بوك، إكس، إنستقرام، تيلجرام، يوتيوب، تيك توك، تيك هيفن.

وكان من أهم المنصات واسعة الانتشار لدى المتطرفين منصة تيلجرام، مشيرا إلى أن المحتوى المتطرف لداعش يضم كتبا وكتيبات ومطويات وإصدارات مرئية ومسموعة.

ولفت إلى أن الذاكرة الرصدية للتطرف التابعة للدار أصبحت جزءا لا يتجزأ من أدوات دار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ومركز سلام لدراسات التطرف في فهم جذور الفكر المتشدد والمتطرف لمعرفة أسبابه ومبرراته، حتى يتم العمل على تحليل وتفكيك خطاباته ومقولاته المتطرفة والأسس التي قام عليها هذا الفكر المتطرف.

وأوضح أن الذاكرة الرصدية بالدار توفر مجموعة كبيرة من الدراسات والأبحاث الفكرية لاستجلاء ظاهرة التطرف التي يعاني منها العالم أجمع، ومواجهتها.