أهالي عيتا الشعب ناشدوا إصلاح الأعطال نتيجة القصف وإعادة الكهرباء المقطوعة منذ شهرين

جدّد أهالي بلدة ​علما الشعب​ الحدوديّة، في بيان، مناشدة المعنيّين بـ"ضرورة إصلاح الأعطال النّاجمة عن القصف المعادي لبلدتهم، وإعادة ​التيار الكهربائي​ إلى البلدة، الّذي ما زال مقطوعًا منذ أكثر من شهرين".

وتمنّوا "النّظر إلى أحوالهم، الّتي تنعكس سلبًا على كلّ القطاعات جرّاء انقطاع التّيّار الكهربائي".