جدّد أهالي بلدة علما الشعب الحدوديّة، في بيان، مناشدة المعنيّين بـ"ضرورة إصلاح الأعطال النّاجمة عن القصف المعادي لبلدتهم، وإعادة التيار الكهربائي إلى البلدة، الّذي ما زال مقطوعًا منذ أكثر من شهرين".
وتمنّوا "النّظر إلى أحوالهم، الّتي تنعكس سلبًا على كلّ القطاعات جرّاء انقطاع التّيّار الكهربائي".
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي عيتا الشعب ناشدوا إصلاح الأعطال نتيجة القصف وإعادة الكهرباء المقطوعة منذ شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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