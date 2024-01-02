شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب تناقش الطرق المثلى للتواصل مع السفارات بجميع دول العالم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ني نتر الغزاوي، بشأن "رصد مشكلة عدم وجود طريقة مثلى للتواصل مع السفارات – القنصليات الخارجية بجميع الدول".

وتناقش رد وزارة الخارجية على طلب الإحاطة المقدم ووضع توصيات اللجنة لها".

وحددت المادة 44 من لائحة مجلس النواب، اختصاصات كل اللجان النوعية بالمجلس، حيث نصت على أنه بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي:

تعرف على اختصاصات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

وذكرت المادة أن مهام لجنة العلاقات الخارجية تتمثل في:

1-دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

2-السياسة الخارجية للدولة. 3-المؤتمرات الدولية.

4-العلاقات الدولية.

5-الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

6-الاشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية.

7-التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

8-المشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.

9-شؤون المصريين المقيمين في الخارج.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشؤون الخارجية، وشؤون الهجرة والمصريين في الخارج.